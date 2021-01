Bendetta Raina: esce il nuovo singolo ‘Canzoni d’amore’

Dal 15 gennaio è disponibile in rotazione radiofonica Canzoni d’amore (Noize Hills Records), il nuovo singolodi Bendetta Raina disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 14 gennaio. Il brano ha sonorità oniriche e una dolce componente testuale che raccontano l’insicurezza nel rendersi completamente vulnerabili davanti ad un’altra persona, lasciando cadere ogni maschera o filtro.

D’altronde, soprattutto alle prime esperienze sentimentali, è questo che facciamo: ci mettiamo a nudo per la prima volta. Con questo nuovo inedito, la giovane cantautrice paragona un amore nuovo ad un vero e proprio salto nel vuoto dove non sappiamo cosa aspettarci, avendo come unica possibilità quella di fidarci completamente dell’altro.

Dice Benedetta a proposito di Canzoni d’amore: «Io le canzoni d’amore non sono proprio capace a scriverle. Ho sempre timore che siano troppo scontate, o forse ho solo paura di un sentimento puro come l’amore».