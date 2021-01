‘SEVEN 7oo’: il collettivo di Milano San Siro sul podio di Spotify 

SEVEN 7oo (Real Music 4 Ever/Warner Music Italy) è il singolo con cui il collettivo di Milano San Siro debutta sulla scena discografica. Prodotto da Nko con la partecipazione di tutta la crew di Zona 7 – Rondodasosa, Vale Pain, Sacky, Keta, Neima Ezza, Kilimoney. – il brano ha debuttato direttamente sul podio della chart Spotify.

Ad accompagnare la traccia è online il video diretto da PeterMarvu, Davide de Meo e LegacyFilms che vede tutti gli artisti tra i luoghi simbolo della SEVEN 7oo: lo stadio di San Siro, via Zamagna e le case popolari di Piazzale Selinunte.

Sei ragazzi con percorsi diversi ma vite incrociate, tutti nati all’interno dello stesso quartiere e con un fattore chiave che li accomuna: la musica. Ed è proprio grazie alla musica che questi ragazzi vogliono trasmettere al resto del mondo la situazione in cui vivono che, spesso e volentieri, non è supervisionata e tenuta in considerazione dalle autorità.

Questo è SEVEN 7oo: la voglia di rivalsa, la voglia di uscire dal quartiere e prendersi il mondo grazie alla musica, il primo passo per un collettivo di nuovi artisti decisi a entrare con forza nella scena rap italiana.