Ogni Mattina riparte con Adriana Volpe: le novità dello show su TV8

Torna l’appuntamento del mattino su TV8: da lunedì 18 gennaio, dalle ore 9.45 alle ore 14.00, Adriana Volpe conduce Ogni Mattina in una veste tutta nuova, per raccontare l’Italia delle persone comuni, protagoniste della storia e dei valori del nostro Paese.

In studio Giovanni Ciacci, con le sue pagelle e nuove rubriche (Il calendario di Ciacci e Top of the post); la conduttrice radiofonica LaMario, che porterà il suo punto di vista; lo psicologo Paolo Quaranta, che proporrà letture diverse; la scrittrice Chiara Moscardelli con i suoi commenti dissacranti; l’ex iena Cristiano Pasca, che racconterà l’attualità in maniera irriverente e pungente, e l’esperto web Lorenzo Farina, che aprirà per noi una finestra sul mondo social, quello su cui ci affacciamo tutti noi ogni giorno.

Il programma si aprirà con Chiedo per un amico, in cui il pubblico a casa potrà portare la propria esperienza o porre dei quesiti, che saranno lo spunto per parlare di sentimenti e relazioni, a cui il cast in studio e i diversi ospiti, appartenenti al mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport, coinvolti nelle diverse puntate, proveranno a dare risposta.

Si parlerà anche di gossip, ma in un modo nuovo, irriverente e pungente, attraverso rubriche diverse ogni giorno: Il borsino di Alessi, ovvero Up & Down dei vip secondo Roberto Alessi, Un Santo in Paradiso, con il giornalista rosa Santo Pirrotta, Cheap & Chic, a cura di Rosanna Cancellieri, Mi piaci un B8, il meglio e il peggio della tv secondo l’autore televisivo Lorenzo Campagnari, e Passo Falso, gli scivoloni della settimana, papere, errori nei giornali e in tv affidata alla conduttrice radiofonica Annie Mazzola.

Tutorial sugli argomenti più disparati in Quattro e quattro 8, dal beauty al fitness fino al mondo degli animali, e nella versione culinaria con Cucina in quattro e quattro 8, ricette dall’Italia e dal mondo in 8 semplici passaggi. Ogni Mattina racconterà anche il territorio e l’attualità, nello spazio Fuori come va.

Infine, imperdibili saranno Le confessioni, interviste della stessa Adriana Volpe, che le guiderà seguendo il fil rouge dei sette vizi capitali. Nella prima settimana, a sottoporsi alla confessione, ci saranno Ilona Staller in arte Cicciolina, Carla Fracci e Filippo Magnini.