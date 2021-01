Magazzini Musicali, spazio alla musica: il nuovo programma e le messe in onda

Nuovo show dedicato alla musica: Magazzini Musicali è il programma che racconta l’attualità musicale nell’integrazione tra il linguaggio televisivo e l’universo digitale. Con Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo, la programmazione è prevista su Rai2 ogni sabato pomeriggio alle 15.30 e in replica il martedì in seconda serata, su Rai Radio2 alle ore 18.00 della domenica, su Rai4 il sabato mattina e visibile anche su RaiPlay.

Ospiti in studio nella seconda puntata Edoardo Bennato e Carl Brave che, oltre ad esibirsi dal vivo, partecipano a un talk di approfondimento. Completano la scaletta Brunori SAS, con una esibizione live registrata in esclusiva per Magazzini Musicali, e Vasco Rossi, con il nuovo videoclip e contenuti esclusivi.

Prodotto da iCompany, Magazzini Musicali è realizzato da Rai Pubblicità che ha costruito il progetto di brand integration crossmediale insieme a WINDTRE, in qualità di main sponsor del programma. Il team è composto da: Massimo Bonelli (progetto e direzione generale), Stefano Senardi (direzione musicale), Massimo Martelli e Paolo Biamonte (autori), Sergio Colabona (regia), Marco Lucarelli (direzione fotografia), Lucia Stacchiotti (produzione esecutiva) e Massimo Ferranti (ABC – direttore di produzione).