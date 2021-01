‘Petrichor’: dal 12 febbraio il nuovo album di inediti di Mr.Rain

Si intitola Petrichor (Warner Music Italy) il nuovo album di inediti del cantautore del rap Mr.Rain la cui pubblicazione è stata annunciata per il prossimo 12 febbraio. Il disco arriva dopo gli importanti successi de I Fiori di Chernobyl, Disco di Platino, e 9.3, certificato Oro.

Letteralmente il titolo significa il profumo della pioggia e continua nel solco dello stesso nome d’arte di Mr.Rain, la cui ispirazione trova terreno fertile proprio nei momenti di pioggia. “È come se qui in questo album – sin dalla copertina in cui ho una nuvola in testa – avessi raggiunto per sviluppo artistico una versione Pro, aggiornata, di me. È il mio viaggio per versi (che in me sempre sono immagini) è un cerchio che parte proprio da Fiori di Chernobyl (l’ho scritta per aiutarmi, l’ho usata per darmi una mano come uno psichiatra personale per superare un periodo buio, certi problemi che ho avuto)”