‘Moonwalk’, l’autobiografia di Michael Jackson anche in un box deluxe da collezione

Edita da EPC Editore, Moonwalk è l’unica autobiografia di Michael Jackson che ripercorre la sua vita attraverso racconti e un ricco apparato fotografico. Carriera e vita privata del Re del Pop si sono inevitabilmente tanto intrecciate da diventare inestricabili, anche a fronte di uno stile eccentrico, di vicende ancora oggi non del tutto dipanate, dei fatti che portarono in tribunale la celebrity e di decisioni che hanno fatto molto parlare (e malignare).

Al di là delle responsabilità e delle speculazioni – all’ordine del giorno quando si tratta di una star controversa come Jackson – le pagine di Moonwalk riportano in primo piano genio e talento dell’enfant prodige che conquistò i palchi fin da giovanissimo. In questo lavoro, Michael ha ripercorso l’infanzia difficile, gli anni in cui, dilettante, suonava coi fratelli, e l’esplosione della fama in tutto il mondo.

E dalla spensieratezza della gioventù coi Jackson 5 si arriva al percorso solista segnato dal record (ancora imbattuto) di Thriller, che resta l’album più venduto della storia. Ecco, quindi, gli incontri con amici del calibro di Diana Ross e Paul McCartney, Fred Astaire e Marlon Brando fino alla solitudine più profonda. Non mancano passaggi toccanti e temi che hanno spesso acceso la curiosità del pubblico, come la scelta di sottoporsi a operazioni di chirurgia estetica – una vera e propria ossessione -.

Ciò che si apprezza di questo volume è proprio il punto di vista del protagonista, aspetto che merita sempre attenzione, soprattutto quando si tratta di una leggenda per la quale capita che il racconto personale passi in secondo piano rispetto a quel che se ne dice da fuori. E, si sa, che post-mortem oltretutto le voci si moltiplicano sempre, spuntando da ogni dove e non sempre in maniera veritiera. Questa, almeno, è quella di Michael Jackson; il resto lo lasciamo a chi per lavoro si occupa di ristabilire la verità.

L’edizione speciale con il tutorial di Luca Tommassini

Riccamente illustrato da fotografie inedite tratte dall’album di famiglia e dai suoi archivi personali, oltre che da un disegno creato appositamente da Michael per questo libro, Moonwalk è disponibile in due formati:

Solo libro : 220 pagine con 5 inserti di cui uno a colori (€ 17,10 anziché € 18,00)

: 220 pagine con 5 inserti di cui uno a colori (€ 17,10 anziché € 18,00) Scatola rigida con libro e gadget in versione limitata

La box deluxe limited edition contiene:

il volume MOONWALK, l’autobiografia di Michael Jackson

T-shirt con logo

Calze con scritta MOONWALK

Due spillette

Spiegazioni per l’esecuzione di un perfetto MOONWALK curate da Luca Tommassini

