Takagi & Ketra con Marco Mengoni e Frah Quintale: ecco ‘Venere e Marte’

È in radio e digitale Venere e Marte, nuovo singolo di Takagi & Ketra che hanno voluto coinvolgere in questa traccia Marco Mengoni e Frah Quintale. Il singolo apre a un mondo più intimo ed emotivo rispetto all’immaginario estivo dei producer multiplatino, che qui raccontano una storia d’amore indelebile, di quelle che superano promesse e incertezze, viaggiano dove Venere si unisce a Marte.

“Abbiamo scritto questa ballad insieme a Cheope e Federica Abbate, sperimentando atmosfere per noi insolite – commentano Takagi & Ketra – e mentre la componevamo in studio abbiamo immaginato la voce di Marco Mengoni volare su queste melodie. A lui è piaciuta la canzone e siamo felici e orgogliosi di questa collaborazione. Come sempre ci piace mischiare le carte e abbiamo coinvolto Frah Quintale un amico e un artista che stimiamo molto. Due voci diverse che stanno benissimo insieme”.