Shakalab feat. Alborosie: fuori il singolo ‘Giganti’ VIDEO

È disponibile Giganti, il nuovo singolo e video degli Shakalab feat Alborosie e prodotto da Shablo. Il brano, su tutte le principali piattaforme digitali, esce su etichetta Believe Digital, anticipa l’uscita di nuovo progetto discografico della band di prossima uscita.

Shakalab con Giganti porta l’attenzione sulla tematica dell’amicizia, quella vera e di lunga durata, senza la quale ci sentiremmo molto spesso persi e vuoti dentro. “In un momento storico e delicato come questo in cui tutti siamo sottoposti ad uno stress psicologico ed emotivo ancora maggiore – dichiara la band – l’amicizia, anche se a distanza, assume una valenza particolare. Paragonata ad un “gigante” l’amicizia vera è in grado di sopperire ad innumerevoli mancanze, lenendo la sofferenza che è intrisa in differenti forme in ognuno di noi, dandoci quella forza necessaria per andare avanti”

Il brano, scritto dagli stessi Shakalab e prodotto da Shablo, s’impreziosisce della collaborazione con Alborosie ed accompagnato dal videoclip ufficiale girato tra Torretta Granitola (Trapani, Italia) e la Jamaica. I paesaggi rurali di questa parte di Sicilia si intersecano con le spiagge sterminate dell’isola caraibica e offrono alle sapienti mani del regista (Benedetto D’angelo) scenari mozzafiato più unici che rari, che metaforicamente, così come si dice nel brano, azzerano le distanze e fanno sembrare due mondi così distanti paradossalmente vicinissimi.