Emma McGrath completa la trilogia con l’EP ‘Settled In Motion (Silent Minds Pt. 3)’

La giovane cantuatrice britannica Emma McGrath pubblica il suo nuovo EP Settled In Motion (Silent Minds Pt. 3) il 15 gennaio via Young Poet Records/Artist First, completando così la sua trilogia. “Penso di aver sviluppato un meccanismo mentale per il quale la musica abbia sempre ostacolato le mie amicizie. – racconta l’artista – Mancavo sempre alle feste di compleanno o altre cose simili e, col passare del tempo, ho perso lentamente il contatto con le persone. Quindi immagino che questa canzone parli di trovare qualcuno che ami, dell’ avere paura che non funzioni e del cercare di dare sempre per scontato che tu sappia come andrà a finire. Forse è una sorta di protezione.”

Gli EP di Emma, tematicamente collegati fra loro, raccontano non solo la progressione della maturità e dei risultati nella scrittura delle sue canzoni, ma anche la sua crescita come persona. E spiegando il titolo, Emma ha detto: “Ho chiamato l’EP ‘Settled In Motion’ perché penso di capire meglio me stessa ora. Mi sento più stabile. Penso che in queste canzoni accetto la vita così com’è “.

Questa la tracklist di Settled In Motion (Silent Minds Pt. 3):

Say Something Mad About It Paradise Getaway Train Stand By