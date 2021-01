AirPlay radio: Vasco debutta primo, Samuel & Colapesce e Moro new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 01.2021 (dall’1 al 7 gennaio 2021) che vede il nuovo singolo di Vasco Rossi Una canzone d’amore buttata via entrare in classifica direttamente al primo posto. Il brano, in radio da venerdì scorso, ha scalzato dal vertice Don’t Worry dei Boomdabash che perde una posizione e si ferma al secondo posto; terza posizione, invece, per Golden di Harry Styles. Secondo i dati EarOne, al quarto posto c’è Volente o nolente di Ligabue con Elisa (-2), quindi Save Your Tears di The Weeknd (quinto posto, -1), Contatto dei Negramaro (stabili al sesto posto) e Mood di 24KGoldn (settimo, stabile). Completano la Top Ten Paradise di Meduza (ottavo posto, +3), Scooby Doo dei Pinguini Tattici Nucleari (nono posto, -4) e Bella storia di Fedez (decimo posto, -2).

Le tre più alte nuove entrate sono Una canzone d’amore buttata via di Vasco Rossi (posizione 1), Cocoricò di Samuel & Colapesce (posizione 35) e Melodia di giugno di Fabrizio Moro (posizione 52). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].