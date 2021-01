Talent Reverse: venerdì 8 gennaio la protagonista è Michelle Cavallaro

Classe 2003, nata ad Agrigento ma cresciuta a Pordenone, Michelle Cavallaro conta già più di 770mila follower sui social. È lei la protagonista della prossima puntata di Talent Reverse, il programma di successo in onda sul canale Super! ogni venerdì alle 18:40, co-prodotto da Mondo TV, società leader in Italia e in Europa nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d’animazione, e House Of Talent, una delle agenzie più importanti di creator e influencer nel panorama nazionale.

Milano è la città nella quale Michelle Cavallaro sta inseguendo i suoi sogni. Ascolta la musica, le piace passare il tempo con la sua famiglia e trascorrere lunghe giornate al mare. Da quando ha perso il padre, lo porta sempre con sé, tatuato sul suo braccio. Nel 2019 è uscito il suo primo libro 9 passi per arrivare a te perché nella sua vita tutto ruota intorno al numero nove.

Ogni settimana, Talent Reverse giocherà al contrario, ovvero, lancerà una sfida di 24 ore, tra gli influencer della crew di House Of Talent che dovranno prendere il posto dei loro genitori, fratelli/sorelle o amici.