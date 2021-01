Mace: il nuovo singolo è ‘La canzone nostra’ con Blanco e Salmo

La Canzone Nostra è il nuovo singolo di Mace nato dalla collaborazione con Blanco e Salmo, disponibile in radio e in digitale da venerdì 8 gennaio per Island Records/ Universal Music Italia. Il brano è un alternarsi di momenti sonori in equilibrio tra l’energia del beat e lo sguardo poetico di Mace per un’atmosfera particolarmente evocativa che diventa protagonista nella produzione trasportando l’ascoltatore “altrove”.

Accompagnato dai due ospiti d’eccezione, Mace valorizza le peculiarità di entrambi combinandole con la massima armonia. La sua sensibilità trova un incastro tra la maturità lirica di Salmo e l’energia irrazionale propria dell’adolescenza di Blanco, due voci che il producer esplora, con la stessa fame di un viaggiatore, senza mai snaturarne la vera essenza ma rivelandone sfumature inedite.

La Canzone Nostra anticipa il nuovo album OBE ,in uscita il prossimo 5 febbraio