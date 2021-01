Gazzelle: dal 29 gennaio il nuovo singolo ‘Belva’

Gazzelle annuncia il nuovo singolo: dal 29 gennaio è disponibile Belva (Maciste Dischi/Artist First), prodotto da Federico Nardelli. “Metti ogni cosa al suo posto così ogni posto avrà la sua cosa, mi diceva mio padre quando ero piccolo – racconta Gazzelle – Io ci provo ancora ma il posto mio non so bene quale sia. Forse è qui proprio ora, nel caos della mia testa mentre scrivo queste parole. Non lo so bene, quindi guardami la faccia e poi decidi tu.“

Il brano arriva dopo l’enorme successo di Destri, certificato disco di platino e ancora sul podio della Top Singoli FIMI (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), che ha consacrato il cantautore come uno degli artisti più rilevanti della scena musicale italiana contemporanea.

E, ancora, di recente sono usciti Scusa e Lacri-ma, tracce introspettive accolte con grande entusiasmo dal pubblico.