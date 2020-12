Vasco Rossi: dopo la mezzanotte del 1° gennaio il primo singolo del 2021

Esce esattamente alle 00:01 del 01.01.2021 il nuovo singolo di Vasco Rossi, Una canzone d’amore buttata via (prodotto con Celso Valli) che il rocker presenta in esclusiva, per la prima volta, in apertura dello show di Roberto Bolle Danza con me il 1°gennaio sera su Rai1.

La prima canzone dell’anno, la prima nel programma di Bolle, la prima dell’album che verrà nel 2021, l’anno della rinascita. Da Vasco ti aspetti sempre qualcosa e lui non delude mai. Arriva sempre, con la sua faccia da impunito, la sua voce, i suoi testi le sue musiche. Poesia, sogno e chitarre rock, come nelle migliori sue ballad. Ma… chi la butta via una canzone d’amore se è sua?

Di sicuro non il popolo dei suoi fan e followers che aspetta solo di “raccoglierla” dal momento in cui ne ha annunciato l’uscita, una sera, a totale sorpresa per tutti, in un post su Instagram. Bolle che balla Vasco, quando la danza incontra il rock e scocca la scintilla, che esplode creando un momento di vera poesia e di grande energia. Bolle “interpreta” Vasco danzando su una coreografia da sogno.

Vasco non appare spesso in tv, l’ultima volta nel 2005, al Festival di Sanremo di Bonolis, per chiudere il cerchio iniziato 22 anni prima con “Vita spericolata” e aprirne contemporaneamente un altro, l’era di “Un senso”. Da allora molti cerchi se ne sono chiusi, l’ultimo a Modena Park nel 2017 con la carica mondiale dei 225.000, e molti se ne sono aperti in 40 anni di splendida carriera rock.

Il brano è il primo inedito dell’album attualmente in lavorazione, che verrà nel 2021, dopo l’estate. Album molto atteso che arriva a 6 anni +1 dall’ultimo lavoro di studio Sono Innocente, 6 volte Platino nel 2014 e a 4 +1 da Vasco Non Stop, antologia 5 volte Platino, nel 2016.