Mario Biondi annuncia il nuovo album: il 29 gennaio esce ‘Dare’

[CS] “Dare è un’attitudine oltre che una scelta di vita. Torno al mio sound con le band che hanno dato lustro alle mie canzoni. Festeggiare i miei cinquant’anni con tutti voi è un’emozione che mi pervade l’anima. Il 29 gennaio, giorno successivo al mio cinquantesimo compleanno, uscirà “Dare”, il mio nuovo album.”

Così Mario Biondi annuncia sui social il suo nuovo album Dare in uscita il 29 gennaio: un progetto ricco di collaborazioni con vecchi e nuovi amici, 10 inediti, più 3 rivisitazioni di grandi successi della musica internazionale, realizzati col sound che lo ha reso celebre.

Mario ha condiviso con i suoi follower anche la copertina di Dare, realizzata da Paolo De Francesco, che lo ritrae con alle spalle il celebre murale “alato” di Colette Miller, visual artist e performer nativa di Richmond (Virginia) che vive a Los Angeles, autrice del progetto “Angel Wings”.

Dare è una pubblicazione Beyond distribuita da Sony Music (cd e doppio LP 180g) e The Orchard per la distribuzione digitale worldwide.