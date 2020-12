Alfa feat. Annalisa: esce il videoclip del singolo ‘SaN LoREnZo’

È disponibile da martedì 29 dicembre il videoclip di SaN LoREnZo, il nuovo singolo di Alfa con Annalisa che rappresenta un punto di rottura con il sé del passato e un punto di partenza per proiettare i propri sogni verso il futuro. Il video, diretto da William9, è uno storytelling intimo e profondo, che ripercorre momenti di vita di ognuno di noi racchiusi in un’unica stanza come fosse uno scenario interiore che riporta a galla i nostri ricordi.

Questi sono fotografie sbiadite che emergono e affondano continuamente e noi siamo solo dei naviganti che attraversano rapidamente queste piccole terre: le tresche amorose, le liti, i dubbi, le gioie, i rimasugli di una festa, una casa vuota, un concerto, sballottati avanti e indietro in quella che è la linea temporale. Il regista, ispirandosi al significato della canzone, ha voluto attraversare tutti i “mondi” in un unico piano sequenza ma, per rendere credibili e visuali i ricordi, era necessario andare avanti e indietro da uno all’altro senza raziocinio.

«Il set del video rappresenta la nostra mente. I diversi ambienti sono ricordi con cui si deve convivere, e aspirazioni che ci spingono ad andare avanti. – racconta Alfa – Ogni giorno occorre fare i conti col passato, la memoria umana è limitata eppure ci sono ricordi da cui non è possibile staccarsi, e sono proprio quelli a segnare l’avvenire di ciascuno. Non significa che le esperienze difficili siano una condanna o che un passato felice basti per tutta la vita futura. La coscienza di sé e della propria storia, sono il primo passo per ottenere la libertà di scegliere la propria strada. Io ed Annalisa ci siamo divertiti tantissimo sul set e credo sia venuto fuori qualcosa di molto originale»