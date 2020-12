AirPlay radio: Boomdabash confermati al top, salgono i Pinguini Tattici Nucleari

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 52.2020 (dal 18 al 24 dicembre 2020) che vede confermarsi al comando Don’t Worry dei Boomdabash seguiti da Volente o nolente di Ligabue con Elisa (stabili) e Golden di Harry Styles (terzo, +1). Secondo i dati EarOne, al quarto posto c’è Scooby Doo dei Pinguini Tattici Nucleari (+1), quindi Contatto dei Negramaro (quinti, -2), Save Your Tears di The Weeknd (sesto posto, +1) e Let’s Love di David Guetta & Sia (settimi, +2). Completano la Top Ten Mood di 24KGoldn (stabile in ottava posizione), Bella storia di Fedez (nono posto, -3) e Parli parli di Carl Brave & Elodie (stabili al decimo posto).

Le tre più alte posizioni della classifica airplay sono: Afterglow di Ed Sheeran (posizione 37), Bye Bye di Oscar Anton (posizione 39) e Blue Jeans di Franco126 & Calcutta (posizione 44). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].