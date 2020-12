‘Stop The Rain’ è il nuovo video musicale degli HotPlay e Giada Agasucci

[CS] Atmosfere dark per raccontare una storia di amore e di vampiri: questo e non solo è il contenuto di Stop The Rain il nuovo videocplip musicale che vede coinvolti gli Hotplay e Giada Agasucci. Il video è anche il book trailer del fumetto HotPlay – Storie di vampiri e vendetta, l’horror comic in cui i protagonisti hanno i volti del duo dj e della ex Amici.

Si tratta quindi di un incontro artistico unico nel suo genere, dove forme diverse di arte si incontrano per fondersi insieme e regalare emozioni nuove e intense. Il tutto arricchito dalla preziosa partecipazione di Cristina Spagnuolo del canale YouTube Kappalicious e Panico DJ, che ha curato il remix.

Gli HotPlay, Pietro Favorito e Klaus Docupil, tornano dunque con un video ispirato al graphic novel che porta il loro stesso nome e il cui mood è decisamente lo stesso. Infine, il lavoro svolto da Hermes Mangialardo per la realizzazione di questo video straordinario è stato davvero eccellente.

La dark story scorre via gradevole e appassionante, scandita dal ritmo e dalle sonorità del remix firmato da Panico DJ, il dj noto al pubblico italiano per le sue partecipazioni a Detto Fatto su RAI Due. Stop The Rain ripropone la girandola di emozioni già vissute grazie al fumetto HotPlay e quindi Amore, Dolore, Gelosia, Sangue e Vendetta danzano insieme sull’ignoto confine che divide la Vita dalla Morte.