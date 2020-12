Il Volo: showcase di Natale da Piazza Papa Pio XII a Roma

Va in onda il 25 dicembre dopo il TG1 l’esclusivo live show natalizio de Il Volo che intona Adeste Fideles, Oh Holy Night” e Astro del Ciel nella speciale cornice di Piazza Papa Pio XII a Roma, per la prima volta teatro di uno showcase televisivo di Natale.

La Basilica di San Pietro alle spalle della Piazza completerà la scenografia con l’albero e il Presepe che ogni anno vengono allestiti tra il colonnato. Quella di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sarà un’esibizione suggestiva, un regalo per tutta l’Italia, e non solo, che avvolgerà per qualche minuto l’atmosfera con la magia del Natale.

Nella stessa location, il 5 giugno 2021 si terrà l’evento Il Volo tribute to Ennio Morricone, nell’ambito del format United For The World che coniuga musica e arti visive, nato da un’idea di Thomas Errera, con il patrocinio di Roma Capitale.