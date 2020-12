Toni Veltri: è uscito il nuovo singolo è ‘Verona’, il videoclip

È disponibile, in radio e digitale, Verona, il nuovo singolo di Toni Veltri, artista italo-belga, che annovera nel suo percorso musicale importanti collaborazioni con artisti del calibro di Gianluca Grignani, Michele Zarrillo, Umberto Tozzi, Toto Cutugno, Antonello Venditti e riconoscimenti prestigiosi, tra cui ricordiamo il premio per miglior brano inedito al concorso Emozioni Live 2020, tenutosi presso il Teatro Del Casinò di Sanremo in onore di Lucio Battisti.

Il video è stato girato in un’insolita Verona deserta – dalle abili mani di Carlo Neviani e dalla troupe di Davide Franzoni – e traduce in immagini l’idea del brano: un colloquio dell’artista con la magica città, da cui traspare tutto il tormento e l’inquietudine di questi giorni difficili, senza certezze. Le immagini si soffermano sui luoghi magici di una città ricca di dettagli incredibili: dall’Arena e piazza delle Erbe, fino alla famosa collina dalla quale si scorge l’Adige, i castelli e le mura.

Verona rientra nel filone Indie/Pop con sperimentazione vocale tra la Trap, l’RNB e il POP. I suoni elettronici, misti a un kick ipnotico, si mescolano a chitarre acustiche che rispondono a un Sitar iniziale, Strings arpeggiati e un Basso Slap che introduce il finale, con una Drum acustica che fa muovere l’armonia sospesa in un bridge etereo. Il brano si arricchisce di suoni reverse creati in studio da oggetti più disparati trattati e campionati a regola d’arte, è stato arrangiato dal Maestro Giancarlo Prandelli con la collaborazione di Massimo Galfano e Toni stesso.