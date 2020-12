Cuochi d’italia Speciale di Natale con Paola Barale e Fabio Caressa

[CS] Cuochi d’Italia, prodotto da Banijay Italia, torna, in prima visione assoluta su TV8, con uno Speciale di Natale, il 25 dicembre, alle ore 19.30 (in replica domenica 3 gennaio 2021). L’emozionante sfida ai fornelli tra regioni italiane questa volta vede protagonisti due concorrenti VIP: Fabio Caressa per il Lazio e Paola Barale per il Piemonte.

A guidare la contesa sotto l’albero ci sarà l’istrionico chef Alessandro Borghese, accompagnato dagli inseparabili colleghi Cristiano Tomei e Gennaro Esposito, che vestiranno i panni dei giudici e decreteranno il più abile ai fornelli tra Caressa e Barale. Protagonista di questa speciale sfida è il cenone di Natale, che i due VIP prepareranno svelando segreti e ricette della propria tradizione.

Ad impreziosire le portate, i doni della slitta portati da Tomei ed Esposito, una selezione delle migliori primizie regionali che i due sfidanti potranno scegliere per il proprio piatto. In totale, ciascun concorrente ha a disposizione non più di 3 ore per realizzare il miglior cenone, composto da un antipasto, un primo ed un secondo tipici della regione di appartenenza.

Una volta conclusa la preparazione dell’antipasto, questo verrà sottoposto al severo palato dei giudici, mentre i due cuochi si dedicano alle altre due portate. Tomei ed Esposito assaggiano e commentano senza assegnare alcun voto: il vincitore finale, infatti, verrà “incoronato” solo al termine del cenone, quando tutte le pietanze saranno state assaggiate.

A tifare e scaldare l’atmosfera in studio ci saranno due parenti per ciascun concorrente, che sveleranno i retroscena più curiosi dei cenoni in famiglia e, uno per sfidante, potranno affiancare il VIP in gara ai fornelli per 10 minuti. Anche i giudici, per 10 minuti, potranno aiutare e consigliare gli avversari in cucina, suggerendo loro le migliori tecniche di preparazione.

Scadute le tre ore concesse, i protagonisti prenderanno il loro posto ad un tavolo imbandito a festa, per degustare i piatti da loro stessi preparati e celebrare insieme il Natale. Ciascun VIP apparecchiare la tavola secondo i propri gusti e ispirazioni e siederà, uno alla volta, insieme ai familiari, a chef Borghese e ai due giudici. Mancano solo i dolci, a cui pensano Tomei ed Esposito con i loro squisiti panettoni. E che il cenone abbia inizio!

Terminati gli assaggi, la giuria si esprimerà e decreterà il migliore ai fornelli tra i due Vip in gara. Il vincitore riceverà un premio del valore di € 5.000 in gettoni d’oro da devolvere ad un’associazione benefica.