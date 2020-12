SoloAlCinema: l’iniziativa per sostenere la ripartenza delle sale

[CS] Il cinema italiano si unisce per sostenere la ripartenza delle sale cinematografiche, lanciando con un video una campagna istituzionale al via alle ore 14.00 del 22 dicembre,accompagnata dall’hashtag #soloalcinema.

Queste saranno le prime feste di Natale nelle quali non si potrà andare al cinema. In attesa di avere una data di riapertura delle sale, le associazioni di categoria ANICA e ANEC, con David di Donatello e MiBACT e con il contributo di distributori e professionisti del settore, hanno realizzato un promo per tenere viva nella mente degli spettatori la magia del cinema proprio nel periodo natalizio, quello più tradizionalmente legato all’esperienza del grande schermo.

Sale chiuse, festival cancellati, produzioni ferme, film rimandati: anche il mondo del cinema è stato travolto dalla pandemia. Se è però vero che oggi i film si possono vedere ovunque, anche in streaming, l’esperienza e l’emozione della sala cinematografica restano insostituibili.

Esercenti, distributori, produttori, artisti, tecnici, maestranze, editori, giornalisti, blogger, appassionati… tutti uniti dall’amore per il grande cinema. #SOLOALCINEMA: CONDIVIDIAMO IL VIDEO PER SOSTENERE LA MAGIA DEL CINEMA IN SALA!