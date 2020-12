‘Flute’, Holden feat. Gemello: esce il videoclip del singolo

È online su Youtube, da martedì 22 dicembre, il video ufficiale di Flute, il nuovo singolo di Holden feat. Gemello. “Flute è uno dei pezzi dell’album al quale lavoro da più tempo, che prende il nome dai flauti del beat e non dal testo, è un pezzo a cui tengo molto. – commenta Holden che in merito alla collaborazione con Gemello dice – È entrato ed ha spaccato, mi sta dando fiducia e questo per me è molto importante. Flute parla di quando hai una persona davanti che non è la persona che hai davanti, flute è ‘anche se sei qui con me, io sono da solo, tu non ci sei più’.”

Il video, diretto da Nikolaj Corradinov, è liberamente ispirato all’avanguardia estetica di BRTHR, duo di registi che hanno diretto, tra gli altri, Travis Scott, The Weeknd, Charlie XCX. Con un montaggio ininterrotto che permette la commistione tra immagini, colori e stili, nel video Holden e Gemello sono immersi in uno scenario urbano, tra i tetti di Roma e strade notturne in cui i ricordi si confondono con il presente, in una sovrapposizione tra quello che è stato e quello che non c’è più.