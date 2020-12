Alessandro Martire pubblica un’inedita versione strumentale di ‘Last Christmas’

Era il 15 dicembre 1984 quando gli Wham! pubblicavano il singolo Last Christmas, che in un anno riuscì a vendere oltre 1 milione di copie, il 10° singolo più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito. 36 anni dopo, il pianista e compositore comasco Alessandro Martire omaggia il grande classico natalizio con un’inedita versione strumentale (piano solo e chill-edit), per Carosello Records.

In contrapposizione al gusto squisitamente anni ’80 del video originale, Alessandro ha registrato per l’occasione un esclusivo video in solitaria all’interno del Teatro Sociale di Como, sua città natale, a cura di Davide Derocchi e Kristian Pedretti (Sound Waves Chalet), che uscirà la prossima settimana.

“Last Christmas è un brano che ascoltavo tantissimo da piccolo, proprio quando mossi i primi passi nella musica e il pianoforte – ricorda Alessandro – Ci tenevo molto ad arrangiare al pianoforte questa canzone così famosa nel mondo e farla uscire in questo momento. Nonostante tutto, il Natale rimane sempre un momento magico. Sono anche molto contento della collaborazione con il Maestro Marco Sabiu, per la versione chill-edit del brano e per la performance nel teatro simbolo della mia città, ovvero il Teatro Sociale di Como.”