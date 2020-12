Il Natale nelle corde di Antonino: è uscito ‘Christmas’ INTERVISTA

Pubblicare un album di Natale in un anno in cui il Natale è tanto insolito è un atto di coraggio. Questa è la prima considerazione con cui saluto Antonino, che venerdì 11 dicembre ha pubblicato Christmas, il suo primo lavoro dedicato ai classici (e non solo) delle feste. Accompagnato dai singoli radiofonici O Holy Night e Have Yourself A Merry Little Christmas con Emma, l’EP rispetta le tracce nella loro veste sonora originale ma aggiunge dettagli di freschezza come piccoli accessori di oggi.

Proprio insieme alla Marrone, Antonino è nel cast del Concerto in Vaticano – in onda su Canale 5 la sera della Vigilia – occasione preziosa ed emozionante lui stesso ci racconta nel video di seguito. Dall’incontro con il Santo Padre alla situazione della musica italiana oggi fino alle idee per il nuovo album di inediti: ecco la nostra lunga chiacchierata con l’artista.

Questa la tracklist di Christmas

O Holy Night Christmas (Baby Please Come Home) Have Yourself a Merry Little Christmas con EMMA All I Want for Christmas is You Let it Snow! Leti t Snow! Leti t Snow! I Saw Mommy Kissing Santa Claus White Christmas