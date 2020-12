Francesca Monte: esce il singolo ‘Little Girl’ prodotto da Kevan e Daniel Baiolla

Il nuovo singolo Little Girl di Francesca Monte è disponibile nei digital store dallo scorso 18 dicembre 2020. Il testo è semplice e diretto in un tempo che scorre e che è relativo all’universo, in continua evoluzione, senza inizio né fine. I suoni, prodotti dal producer Kevan e dal batterista Daniel Baiolla, ricordano i vuoti, come nello spazio, come se venissero da lontano, per ricreare quel senso di distanza fra due parti ugualmente connesse, invece, le chitarre, il groove e i moog creano calore e unione tra le parti.

Da adulti abbiamo dimenticato come era vivere con amore, perché trascinati dai nostri “grandi” che a loro volta avevano appreso ad aver paura. Abbiamo iniziato a negare la nostra bellezza e unicità, quando avremmo dovuto imparare a buttar via alcune convinzioni limitanti quali il risentimento, il giudizio, la colpa e l’abbandono.

Guardarsi allo specchio e non aver più paura e cominciare a imparare ad amare noi stessi con la consapevolezza che ognuno di noi è responsabile al 100% delle proprie esperienze e che ogni pensiero che concepiamo crea il nostro futuro.

La regia del videoclip di Little Girl è affidata al regista Paolo Hanzo, già director del corto Alièn e del singolo Hello Monsters.