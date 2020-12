Il Moro: la band di Martino Iacchetti pubblica il singolo ‘Nuoteremo in mare’

Da martedì 22 dicembre è disponibile in digitale Nuoteremo in mare, il nuovo singolo della band Il Moro capitanata da Martino Iacchetti con la produzione di Marco Ulcigrai. Il brano esce a fronte del successo che nei mesi scorsi ha registrato il Non convenzionale Tour 2020, itinerario in 12 tappe con cui il trio ha portato la propria musica sui balconi, i parchi e i cortili di Milano e dintorni, dando gioia e calore al pubblico italiano.

L’iniziativa è nata come appello online, diventando poi un appuntamento quotidiano e, dopo la fine del lockdown, un vero e proprio tour sui balconi, nei giardini e nei cortili di amici e conoscenti in primis, e poi di chiunque lo richiedesse. «Mentre ricevevamo messaggi commoventi e di riconoscenza da parte di tutto il pubblico che seguiva questo evento, era anche chiaro quanto tutto ciò ci stesse avvicinando, ci stesse facendo scoprire cose meravigliose l’uno dell’altro. Siamo stati comunità, ci siamo stretti e la musica è stata la luce che ci ha fatto continuare a camminare in mezzo a tutta quella paura e quell’oscurità.

Ci siamo conosciuti, aiutati, alla fine sapevamo i nomi di tutti e ci parlavamo da balcone a balcone e da telefono a telefono come se lo avessimo sempre fatto. Non ho mai provato delle emozioni così – racconta Martino – e quando abbiamo deciso di concludere l’esperienza, per diverse ragioni ma non certo per la mancanza di voglia, ho sentito come se un pezzo di me mi fosse stato staccato con un morso. Mi chiedevano sempre più pezzi scritti da me e li apprezzavano tanto. Abbiamo parlato e ci siamo rimessi in moto appena possibile, per la gente, per tutti e anche per noi, che siamo i primi ad avere bisogno di musica.

Non vedevamo l’ora di uscire con un nuovo brano, ne avevamo sinceramente bisogno. È stato un lavoro frenetico, pieno e molto emozionante, in tutti i sensi. La canzone è nata durante il primo lockdown ed è stata la chiusura di tutti i nostri concerti dai balconi. Questa canzone ha legato noi ad un sacco di altri visi, sorrisi e speranze, in un periodo dove le cose belle non si trovano più da nessuna parte. A noi piace molto, è bello poter essere contenti del proprio lavoro, non sempre accade – conclude la band – Speriamo che piaccia a voi come sta piacendo a noi, che sia un bel regalo in questo strano Natale­».