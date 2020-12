Daniela Collu per l’arte: in un libro 60 capolavori raccontati col piglio dell’ironia

In tv l’abbiamo vista di recente alla guida di X Factor 2020per sostituire Alessandro Cattelan in isolamento causa Covid. Ma Daniela Collu – in arte (ovvero sui social) @Stazzitta – si muove trasversalmente fra mondi diversi dando a tutti quel suo tocco di ironia affilata e precisa. L’ultima sua impresa è Un minuto d’arte (Vallardi Editore), piacevolissimo libro il cui sottotitolo è tutto un programma: 60 capolavori per riscoprire il piacere dell’arte senza filtri, senza soggezione, e con uno sguardo libero. Il tuo.

La Collu accompagna in un percorso spassoso e insieme rivelatorio attraverso opere del mondo antico e dell’espressività contemporanea, raccontati con una leggerezza che rende digeribile anche il quadro più complesso. Nel bel volume (i bibliofili apprezzeranno anche la grammatura della carta, dettaglio che a volte oggi viene sottovalutato) scorrono Michelangelo e Piero Manzoni, Botticelli e Magritte, Canova e l’action painting di cui Stazzitta svela dettagli e retroscena anche piccanti.

Insomma, l’arte come mai è stata descritta e forse anche dissacrata ma per avvicinarsi di più alla sensibilità di oggi. Per questo ci pare anche un regalo di Natale perfetto per far apprezzare la materia anche ai più giovani.

DANIELA COLLU, classe 1982, è conduttrice televisiva, speaker radiofonica e influencer. Guidata da una curiosità onnivora e da un’innata vocazione comunicativa, dopo la Laurea in Storia dell’arte si avvicina alla radio e alla televisione. Ha presentato Strafactor su SkyUno, The Real su TV8, ha partecipato a Sbandati su Raidue e ha condotto programmi radio su Rai Radio Due e RTL 102,5, dove lavora tuttora. Ha scritto su riviste online e cartacee (da Donna Moderna a Vice). Con Vallardi ha pubblicato anche il suo primo libro, Volevo solo camminare (2019).

Daniela Collu, Un minuto d’arte. 60 capolavori per riscoprire il piacere dell’arte senza filtri, senza soggezione, e con uno sguardo libero. Il tuo, Milano, Vallardi, 2020 (144 pagine)