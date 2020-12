Lapresa Twins su RaiPlay nel format ‘Tu non sai chi sono io’

I LapresaTwins sbarcano su RAI Play.È infatti online Tu non sai chi sono io, format prodotto da Fremantle per Rai Play che accende i riflettori sui ragazzi della Generazione Z, rendendoli protagonisti di un racconto in prima persona. Ideato e scritto da Alessandro Sortino con Arianna Ciampoli, i giovani si sveleranno a madri, padri, nonni, maestri fino a scuoterli, accoglierli e farli commuovere.

“Tu mi credi così, ma io in realtà…” è l’incipit dei quattordici episodi, nei quali conosceremo meglio anche i due gemelli bolognesi fra i più seguiti in assoluto su TikTok Italia: due ragazzi che scherzano e giocano in continuazione, ma non parlano mai seriamente con la loro mamma. Ora hanno deciso di farlo con la complicità che li contraddistingue tra mescolato scherzo e verità.

“Lo scherzo che abbiamo fatto è stato sia divertente, perché sapevamo che nostra madre si sarebbe incavolata venendo a scoprire che saremmo dovuti partire per un lungo anno in Cina… sia emozionante perché comunque ci avrebbe sostenuto!! E questo dimostra che ci sarà sempre per noi, qualsiasi scelta ci troveremo a fare.”, raccontano i gemelli.

Per chi non li conoscesse, i Lapresa Twins – Nicholas e William – sono fratelli e sono un duo artistico di origine bolognese.