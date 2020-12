Frontiere: la nuova puntata con Franco Di Mare su Rai3

[CS] Tutto quello che negli ultimi 12 mesi non è accaduto, tutto quello che questo annus horribilis ci ha portato via: abbracci, sorrisi, viaggi, socialità, spettacoli dal vivo e tanti eventi che avrebbero scandito il tempo che abbiamo trascorso, invece, fra zone rosse e coprifuoco. Sono tra i tanti oggetti smarriti lungo questo 2020. Di questo si parla a Frontiere, in onda sabato 19 dicembre alle 16.30 su Rai3.

“Anno bisesto anno funesto”, recita la tradizione popolare. E il 2020 si è portato via anche tante vite, con oltre 700mila decessi complessivi, anche tra i “grandi”, e non solo a causa del Covid. Si è portato via persino le Olimpiadi, e colpito duramente addirittura il calcio, re degli sport di massa, costretto agli stadi vuoti.

Ma anche in un anno buio come questo, si accendono piccole luci: gli italiani nel 2020 hanno letto di più, anche se in modo nuovo. E nonostante tutto non abbiamo perso la nostra umanità. Forse, usciremo da questa tremenda esperienza con una rinnovata consapevolezza e una nuova classifica di ciò che è essenziale e cosa non lo è, e riusciremo a lasciarci alle spalle questo drammatico 2020 come si trattasse di un brutto sogno collettivo.

Di tutto questo parleranno giornalisti, esperti e addetti ai lavori come Novella Calligaris, Elisabetta Sgarbi, Paolo Crepet, Ivan Zazzaroni, Max Casacci, Ricky Tognazzi, Stefano Massini, Maurizio Molinari, e tanti altri. Frontiere è firmato da Franco Di Mare, Paola Miletich, Stefano Pistolini e Pietro Raschillà con la produzione di Adriana Sodano e la regia di Anna Grossi.