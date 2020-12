Clementino: dal 21 dicembre il nuovo singolo ‘Partenope’

[CS] Da lunedì 21 dicembre è disponibile Partenope, il nuovo singolo di Clementino dedicato alla sua amata città. In uscita il giorno del compleanno di Napoli e dello stesso rapper, il brano è il primo a firma Sony Music Italy ed è un ringraziamento in dialetto napoletano al capoluogo campano.

“Finalmente dopo tanti anni sono riuscito anche io a dedicare una mia canzone a Napoli, ad omaggiare la stupenda Partenope – spiega il rapper – Io, che ho girato tutto il mondo, il sole di Napoli non l’ho mai visto da nessuna parte. Dicono ‘vedi Napoli e poi muori’, è vero, perché è così bella che hanno ragione. In tutti i posti dove sono stato ho visto che c’era bisogno di un po’ di Napoli, perché Napoli non è una città, Napoli è un mondo e una mentalità.”