Zucchero, fuori ‘D.O.C. Deluxe Edition’: “Sosteniamo quelli che lavorano intorno”

Dallo scorso venerdì 11 dicembre è disponibile D.O.C. Deluxe Edition, nuova versione – in doppio cd, triplo vinile colorato, digitale e triplo vinile autografato – dell’ultimo disco di Zucchero con sei brani inediti. “Eravamo pronti a iniziare i concerti in giro per il mondo – racconta Sugar nella conferenza stampa digitale – Nel primo stop c’è stata anche un po’ di depressione generale, poi ci siamo reinventati per tenere il motore caldo.“

Introdotto dal singolo radiofonico September in duetto con Sting, il progetto rinnova il legame di Fornaciari con il disco D.O.C.. “Per me è un album che si differenzia dagli altri miei, per i suoni e per la produzione, ne sono molto geloso. Non è facile rinnovarsi restando se stessi e io non vedevo l’ora di eseguirlo dal vivo perché mi avrebbe dato possibilità di confermare quello che provo su questo album. Nella mia carriera, infatti, molti brani che non sono stati mai dei singoli sono lievitati nel tempo anche attraverso i concerti.”

Tema delicato, in questo 2020, quello dei live e soprattutto per Zucchero, che di concerti ne aveva in partenza oltre 60 in tutto il mondo. A proposito del settore della musica dal vivo, Fornaciari osserva: “Vedo poco interesse, purtroppo, verso la musica, il cinema, il teatro. Il governo, quando parla di cultura parla di ritrovamenti di mosaici a Pompei, e va benissimo, è una forma molto alta, però c’è anche la cultura più bassa. Chiamiamola anche cosi ma almeno ne parlassero. Ci sono state manifestazioni degli addetti ai lavori e non ne sento parlare.

Qualcuno ha detto che noi artisti facciamo divertire… e va bene, vuol dire che tu consideri la musica un divertendo e non cultura. Questo per me è brutto, è grave. Non va bene. Serve più attenzione e vorrei che arrivassero i soldi promessi a tecnici e alle crew: hanno una famiglia, è gente specializzata e vorrei fossero considerati. Loro sono da sostenere, quelli che lavorano intorno. Per la mia gente cerco di pensarci in prima persona, fino a quando non ripartiremo. Lo streaming? Piuttosto che niente meglio piuttosto ma è tutta un’altra storia.”

In ogni canzone di D.O.C., anche se velatamente, c’è un inizio di redenzione. Parlo di luce, di una scia che sto cercando; ed è la stessa cosa che c’è nei brani inediti, come September e Don’t Cry Angelina. Questa versione è il proseguimento di D.O.C. Finito questo capitolo, il prossimo lavoro sarà un altro viaggio.

Questa la tracklist di D.O.C. Deluxe Edition:

CD1

Spirito nel buio Soul mama Cose che già sai (feat. Frida Sundemo) Testa o croce Freedom Vittime del cool Sarebbe questo il mondo La canzone che se ne va Badaboom (Bel Paese) Tempo al tempo Nella Tempesta My Freedom (Bonus Track) Some day (Bonus Track) Don’t let it be gone (Bonus Track)

CD2 (inediti)

Succede Facile Non illudermi così Wichita Lineman Don’t Cry Angelina September (Sting &Zucchero)