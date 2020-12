Soundreef Ltd ammessa in Cisac in qualità di Rights Management Entity

NOTA STAMPA

Soundreef Ltd è stata ammessa in CISAC – La Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori, in qualità di Rights Management Entity. Fondata nel 1926, CISAC è un’organizzazione non governativa e no profit basata in Francia, il network più importante al mondo di società che si occupano di diritto d’autore.

Con i suoi 232 membri distribuiti in 121 paesi, CISAC rappresenta più di 4 milioni di creators che operano in tutti i campi artistici: musica, audiovisivo, teatro, letteratura ed arti visive. Ha come mission il rafforzamento e lo sviluppo della sua rete internazionale di società di collecting anche tramite lo scambio di dati tra nazioni, e in generale la promozione di tutele legali per il diritto d’autore.

L’ingresso in CISAC rende più capillare la presenza di Soundreef a livello internazionale aprendo nuove importanti possibilità di collaborazione con autori ed editori stranieri.