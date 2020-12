Nuovo album per Canio Loguercio: “Strane animucce che chiamiamo canzoni”

Musicista, poeta e performer, Canio Loguercio pubblica Ci stiamo preparando al meglio, il nuovo album per Squilibri Editore anticipato dall’omonimo singolo. «Un nuovo disco è innanzitutto una buona occasione per mettere in fila alcune cose che ti frullano in testa – racconta l’artista – Forse anche per tentare un bilancio, passando in rassegna e alla rinfusa vecchie storie, attimi, sguardi, suoni. Per provare a descrivere quei particolari stati d’animo che ti restano dentro e tirare fuori dai cassetti alcune piccole creature, strane animucce che chiamiamo canzoni, ognuna con il proprio mondo.

Questa volta ne ho appuntate una decina, messe laboriosamente in ordine una dopo l’altra, alcune venute alla luce per la prima volta, altre riprese dagli scaffali della memoria come fragili e preziosi oggetti d’affezione. Ci stiamo preparando al meglio? Chissà, forse, spero che ognuno di noi possa avere davanti a sé qualcosa di meglio che accadrà domani o fra un minuto e, in ogni caso, in questo lasso di tempo. Un disco fatto in compagnia soprattutto di donne, splendide artiste che hanno condiviso con me questo esperimento, tra generi ed epoche diverse».

Per l’esecuzione dei diversi brani, Canio Loguercio ha voluto farsi accompagnare dalle voci di Sara Jane Ceccarelli, Monica Demuru, Giovanna Famulari, Brunella Selo (con la figlia Carolina Franco), Flo, Barbara Eramo, ‘Mbarka Ben Taleb e Laura Cuomo. Hanno partecipato inoltre alla realizzazione del disco Rocco Petruzzi, che ne ha definito il suono e curato la produzione, e Andrea Satta, Badara Seck, Stefano Saletti, Valerio Corzani, la Banda Basaglia, Malick Fall, Jomahe Solìs, Chitra Aluthwatta, Pierre Preira, Issoufou Conde, Pasquale Innarella e Luca De Carlo.

Di seguito la tracklist dell’album:

Ci stiamo preparando al meglio In un punto lontano Chissà cos’è Quando vedrete il mio caro amore Core ‘ngrato Incontro Tienimi forte le mani Luntano ammore Core ‘e plastica Mia cara madre