Joycut, ‘1+1’: l’1 gennaio 2021 evento speciale al Teatro Valli di Reggio Emilia

[CS] I Joycut, trio di avanguardia elettronica che ha suonato sui palchi di mezzo mondo, tornano dal vivo per un evento speciale che avrà luogo l’1 gennaio 2021 al Teatro Valli di Reggio Emilia. In virtù del periodo difficile che stiamo attraversando, la band ha elaborato la campagna 1+1 supportata da un concerto esclusivo che verrà trasmesso via streaming per dare sostegno al mondo dei LIVE CLUB da mesi chiusi a causa della pandemia.

Nell’atto d’acquisto dell’e-ticket presso la piattaforma DICE si potrà scegliere di supportare il Club di preferenza, “selezionandolo”, devolvendo direttamente il costo sostenuto. Il prezzo del biglietto è di 10 euro. Non solo verrà integralmente destinato al Club di riferimento ma darà diritto a un ulteriore “ingresso” omaggio da regalare ad un’altra persona.

I Live Club italiani che, ad oggi, hanno risposto all’iniziativa sono: Vidia Club, Estragon Club, New Age Club, Live Club, Auditorium Flog, I Candelai, Germi, OFF Topic, Cecilia, MAT, Locomotiv Club, Monk. Ulteriori Club interessati possono scrivere a StandUpForYourLifeClub@joycut.com e subito diventare parte attiva.

I Joycut, al Teatro Valli, presenteranno dal vivo il loro mondo, un intreccio di saturazioni orchestrali e dilatazioni sonore intrise di paesaggi ritmici narrativi, passaggi commoventi che sottovoce mirano alla leggerezza, alla liberazione da questa civiltà. L’evento presenterà uno show unico, non replicabile, verrà trasmesso globalmente ed una volta sola e conterrà materiale inedito, supportato da una tecnologia AR [Realtà Aumentata].

Le prevendite dell’evento sono disponibili al seguente link: https://bit.ly/JCTicket