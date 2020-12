Holden: Flute è il nuovo singolo, dal 16 dicembre, feat. Gemello

Mercoledì 16 dicembre 2020 esce su tutte le piattaforme digitali Flute, il nuovo singolo di Holden feat. Gemello.

Dopo il brano pop Se un senso c’è, il giovane cantautore e produttore continua il suo viaggio tra i diversi generi musicali con questa nuova traccia dalle sonorità più rap e urban.

“Flute è uno dei pezzi dell’album al quale lavoro da più tempo, che prende il nome dai flauti del beat e non dal testo, è un pezzo a cui tengo molto. Gemello è entrato ed ha spaccato, mi sta dando fiducia e questo per me è molto importante. Flute parla di quando hai una persona davanti che non è la persona che hai davanti, flute è “anche se sei qui con me, io sono da solo, tu non ci sei più” ha commentato Holden.

Flute è un brano dalle sonorità notturne, scure, che racconta del tormento che si prova quando la persona accanto non è più quella che si pensava fosse.

L’immagine che si ha nei propri ricordi ormai non combacia più con quella reale del presente, questo provoca un senso di solitudine e sofferenza, e la consapevolezza che ciò di bello è stato costruito ormai è solo un castello di carta pronto a crollare.

Il singolo è arricchito dal flow di Gemello, rapper romano lodato dalla critica per la sua capacità di coniugare la cultura hip hop background con testi intimi, riflessivi ed evocativi.