The Leading Guy: speciale concerto acustico “Una canzone per Treviso”

The Leading Guy sarà protagonista dello speciale concerto acustico di Natale Una canzone per Treviso, trasmesso in streaming mercoledì 16 dicembre alle ore 17 sui maxischermi di tutte le piazze della città e sulle pagine social del Comune e di Treviso Città Incantata.

L’emozionante evento sarà dedicato ai trevigiani e in particolare al personale medico e ospedaliero che da mesi sta lavorando senza sosta, messo a dura prova dall’emergenza sanitaria, e che, in particolar modo in questo periodo, si sta dando da fare per assicurare a tutti un Natale più sereno possibile.

“Sono consapevole che servirebbe molto di più di una canzone per ringraziare tutte le persone che stanno lavorando da lungo tempo in questo periodo di emergenza.– racconta The Leading Guy – Spero che con questa iniziativa possa arrivare anche solo una piccola parte della profonda gratitudine e del grande debito che nutriamo nei vostri confronti. Grazie.”

L’artista devolverà il suo cachet e 100 shopping bag natalizie della BraT (Biblioteca dei Ragazzi di Treviso), contenenti libri da colorare e colori, ai bambini del reparto pediatrico dell’ULSS 2 e 20 agli altrettanti bimbi vincitori dell’iniziativa Scrivi a Babbo Natale. La consegna simbolica dei regali è avvenuta sabato 12 dicembre presso Villa Carisi con il direttore generale Ulss n.2 Francesco Benazzi, il sindaco di Treviso Mario Conte e il vicepresidente di Round Table Treviso Michele Nadai.