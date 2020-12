Mahmood a RTL 102.5: “Suonare dal vivo è la cosa che più mi manca”

[CS] Mahmood è stato intervistato su RTL 102.5 in Non Stop News condotto da Giusi Legrenzi, Pierluigi Diaco ed Enrico Galletti e questa sera sarà protagonista nella Suite 102.5 Prime Time Live a partire dalle 21.00. A proposito dell’imperdibile show di questa sera Mahmood ha invitato tutti a collegarsi per ascoltare un’esibizione davvero speciale: “Questa sera suonerò delle mie canzoni ma in modo totalmente nuovo e inedito – ha detto il vincitore del Festival di Sanremo 2019 – spero che anche i fan apprezzeranno”.

La Suite 102.5 Prime Time Live è per Mahmood un modo per connettersi con i fan e salire nuovamente sul palco, una delle cose che gli manca di più in un periodo in cui, comunque, lo sta vedendo impegnato con nuova musica: “Tornare a suonare dal vivo è il mio primo desiderio – ha detto Mahmood a RTL 102.5 – è la cosa che mi manca di più, però in questo periodo ho scritto tanto. Sto chiudendo il prossimo disco quindi il prossimo live sarà totalmente diverso dal precedente”.

Ma sul nuovo disco Mahmood preferisce non sbilanciarsi ancora: “Tanti ragazzi mi stanno chiedendo quando esce il prossimo pezzo, ma voglio che prima sia tutto perfetto, che sia come lo voglio al 100 % senza che nulla sia lasciato al caso”.

L’appuntamento con Mahmood è alle 21.00, in diretta su RTL 102.5 con la Suite 102.5 Prime Time Live e, al termine del live, Mahmood raggiungerà nella “Social Room” Paola Di Benedetto, top influencer, ed Enrico Galletti, conduttore di RTL 102.5, per continuare a chiacchierare con i fan in collegamento per un meet&greet esclusivo via zoom.