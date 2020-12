Gwen Stefani a RTL 102.5: “Riparto con un sound gioioso e spirituale”

[CS] Gwen Stefani è stata intervistata in diretta esclusiva in radiovisione su RTL 102.5 (Canale 36 DTT e 736 di Sky) collegata da Los Angeles, in occasione dell’uscita del suo nuovo e attesissimo singolo dal titolo Let Me Reintroduce Myself.

A proposito del nuovo brano e dell’importanza di farlo uscire in un periodo difficile come questo, Gwen Stefani ha detto: “Nella mia carriera ho fatto canzoni di ogni genere, ma stavo pensando da dove è iniziato tutto. Alla musica reggae, un genere al quale tutti possono connettersi, molto spirituale e gioioso, quindi ho ripreso a scrivere musica di quel tipo”.

Parlando della sua carriera con i No Doubt, Gwen ha commentato due anniversari importanti come quelli degli album Tragic Kingdom e Return Of Saturn che nel 2020 hanno compiuto rispettivamente 25 e 20 anni: “Questa cosa mi fa pensare ai quei tempi innocenti in cui scrivevamo musica e pensavamo che nessuno l’avrebbe mai ascoltata e invece abbiamo avuto una carriera incredibile e a volte ancora non ci credo”.

Gwen è da tempo anche protagonista in TV come giudice di talent show musicali negli Stati Uniti ma la differenza tra semplice interprete e un musicista di successo è, secondo lei, questione di destino: “Penso che ci siano tanti elementi in gioco ma alla fine credo sia una questione di destino. Puoi avere mille opportunità e un sacco di talento ma, indipendentemente da tutto, se Dio vuole che quello sarà il tuo futuro è ciò che accadrà. È un vero mistero.”

A proposito del suo impegno nel sociale e del ruolo che dovrebbero avere i personaggi famosi conclude: “Tutti hanno la responsabilità di contribuire in qualsiasi modo possano farlo ed usare ogni mezzo a nostra disposizione. Recentemente ho suonato a Las Vegas per due anni e ho lavorato con un ospedale lì. Mi sono resa conto di quante persone normalissime si impegnino ad aiutare tutti, non importa se si è famosi o meno”.