Tiziano Ferro, per Natale un nuovo singolo e un’asta solidale

In attesa della release esclusiva picture disc deluxe di Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri, da venerdì 11 dicembre è in digitale e in radio Casa a Natale, nuovo singolo di Tiziano Ferro. “Nella cultura in cui sono nato – dice Tiziano – il Natale diventa sempre qualcosa: amplifica sensazioni, emozioni, aspettative, delusioni, la percezione stessa delle cose. Diventa il filtro attraverso il quale guardiamo al mondo in maniera diversa, ha l’innegabile capacità di farti fare i conti con te stesso e di obbligarti a fare progetti per l’anno nuovo.

Casa a Natale nasce da una frase che mi ero appuntato su un quaderno durante le feste di alcuni anni fa e che dice ‘Urlano al telegiornale nel servizio sul caos che precede il mio Natale’. La canzone, nonostante la vena malinconica, è anche molto coraggiosa: parla della voglia di attraversare la fine dell’anno e arrivare all’anno nuovo con una luce diversa”.

Intanto Tiziano non dimentica chi attraversa un periodo particolarmente difficile. Per questo offre il suo sostegno a TELEFONO AMICO ITALIA mettendo in palio un premio speciale per l’asta solidale su Charity Stars: due videochiamate da parte sua nei giorni 24 e 25 dicembre, giornate nelle quali Telefono Amico sarà attivo h 24.