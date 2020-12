‘Junior Bake Off Italia’ su Real Time: conducono Flavio Montrucchio e Alessia Mancini

[CS] Il tendone più dolce della tv riapre le sue porte ai piccoli pasticcieri amatoriali! Dall’11 dicembre ogni venerdì alle ore 21:20 su Real Time (canale 31) e in streaming su Dplay torna Junior Bake Off Italia, quest’anno una grande novità nel cooking prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, ad accompagnare i mini concorrenti saranno Flavio Montrucchio e Alessia Mancini.

Fianco a fianco nella vita e ora anche sotto il tendone di Junior Bake off, Alessia e Flavio sono pronti a condurre la più zuccherosa delle sfide tra otto piccoli aspiranti pasticcieri, che dovranno affrontare il giudizio dei temibili (ma non troppo) Ernst Knam e Damiano Carrara.

Ma le novità non finiscono qui: in questa sesta edizione, il meccanismo della gara cambia e si rivoluziona, permettendo a tutti i mini pasticcieri di rimanere in gioco fino alla fine. Si sfideranno nella prova creativa, dove potranno dare sfogo alla loro fantasia, e nella prova tecnica, dove, invece, dovranno dimostrare la loro abilità e manualità. I giudici valuteranno entrambe le prove e al termine di ogni puntata assegneranno tre fiocchi di neve al miglior mini pasticciere, due al secondo classificato, e un fiocco a tutti gli altri. Chi riuscirà a collezionarne di più si aggiudicherà il titolo di Miglior Mini Pasticcere d’Italia.

A fare da cornice alla gara, un allestimento da favola per un Natale nel bosco incantato di Junior Bake off, un luogo magico dove tutto può accadere, tra regali, alberi addobbati, ghirlande, e persino un orso polare. Ospiti della nuova edizione, la giovane star di YouTube e TikTok Luciano Spinelli con la sua Christmas Dance Challenge, l’amato giudice di Bake off Clelia d’Onofrio e direttamente dal suo dolce mondo Renato Ardovino.