AirPlay radio: podio tutto italiano con Ligabue ft. Elisa, Negramaro e Fedez

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 50.2020 (dal 4 al 10 dicembre 2020) che vede al primo posto Volente o nolente di Ligabue con Elisa (+1) mentre Contatto dei Negramaro sale in terza posizione (+1) e Bella storia di Fedez si piazza terzo (-2). Secondo i dati EarOne, Don’t Worry dei Boomdabash è quarto (+3) seguito da Mood di 24KGoldn (stabile in quinta posizione), Golden di Harry Styles (sesto posto, +8) e Midnight Sky di Miley Cyrus (settima, -3). Completano la Top Ten Let’s Love di David Guetta & Sia (ottavo posto, -2), Parli parli di Carl Brave & Elodie (stabili in nona posizione) e Scooby Doo dei Pinguini Tattici Nucleari (decimo posto, +5).

Le tre più alte nuove entrate della settimana sono: Obsesionada di Boro Boro feat. Fred De Palma (posizione 36), Jingle Bell Rock di Achille Lauro feat. Annalisa (posizione 47) e My Head & My Heart di Ava Max (posizione 49). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].