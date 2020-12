X Factor 2020: da venerdì 11 dicembre gli EP dei finalisti

Dopo la pubblicazione digitale dei brani originali contenuti in X Factor Mixtape 2020, da venerdì 11 dicembre sono disponibili per Sony Music Italy gli EP dei quattro concorrenti finalisti: Blind, Casadilego, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P. Ecco nello specifico le uscite discografiche:

Blind pubblica CUORE NERO

pubblica Casadilego con l’omonimo CASADILEGO

con l’omonimo Little Pieces Of Marmelade con L.P.O.M.

con N.A.I.P. con NESSUN ALBUM IN PARTICOLARE

I quattro EP, disponibili in pre-save, seguiranno la finale di X Factor, in onda giovedì 10 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e TV8, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV, che decreterà il vincitore assoluto di questa entusiasmante edizione.

E per ripercorrere alcune delle tappe fondamentali del programma, è sempre disponibile X Factor Mixtape 2020, con gli inediti e le cover che i concorrenti hanno eseguito nelle puntate live, che contano a oggi oltre 50 milioni di stream totali.