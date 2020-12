San Marino United Artists, ‘Sogno’: “Un messaggio di pace e speranza”

È disponibile dal 10 dicembre su tutte le piattaforme di streaming e dall’11 dicembre in rotazione radiofonica Sogno, brano che ha coinvolto quattordici artisti della Repubblica di San Marino per il progetto San Marino United Artists. Scritto e coordinato da Nico Della Valle, voce e front-man dei Miodio, la prima band ad aver rappresentato la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest, con la direzione artistica di Andrea Felli (Farmhouse Studio), il brano è una favola trasformata in musica.

Spiega Nico Della Valle a proposito del progetto: «Il brano Sogno è frutto di un progetto unico che vede gli artisti della Repubblica più antica del mondo per la prima volta uniti artisticamente. Non è una semplice canzone, bensì un messaggio di pace e speranza che parte dal cuore della piccola terra di San Marino. E’ un invito a fermarsi ad ascoltare se stessi per ritrovare ciò che eravamo; un brano che mi/ci riporta indietro nel tempo, quando da bambino era tutto più magico ed anche le piccole cose avevano le sembianze di scoperte meravigliose».

Il videoclip del brano è stato affidato alla regia del giovane Sammarinese Thomas Righi (Art Director, Motion Graphic Designer, VFX Artist). I volti dei quattordici artisti si alternano alla Story vera e propria che vede protagonista la piccola Veronica che, una volta sveglia, lascia la sua calda cameretta attratta da giochi di luci e ombre. E la piccola protagonista le seguirà fino un posto magico, una delle zone panoramiche più suggestive del nostro territorio, per poi esprimere il suo desiderio.