Hermit: il nuovo singolo è ‘Già Lo Sai’, un brano dedicato all’amore

Già Lo Sai è il nuovo singolo di Hermit, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali per Island Records/Universal Music Italia. Il nuovo brano, incentrato sull’amore, racconta il sentimento attraverso un’analogia tra la musica e una donna, una riflessione sui mezzi di cui ci serviamo per conquistare un obiettivo (o una persona desiderata) e su come questi abbiano un peso sull’amore stesso che andiamo a costruire.

La canzone è immersa in sonorità pop-punk che sembrano arrivare dalla California, un’atmosfera che evoca il contrasto di una ribellione “dolce”: da una parte la libertà di esporsi e comunicare senza servirsi di cliché, dall’altra lo stile scanzonato e ironico che ha già caratterizzato le produzioni precedenti di Hermit.