Deborah Iurato, ‘Voglia di gridare’: “Qualcosa che mi appartiene”

Da venerdì 11 dicembre è disponibile anche in rotazione radiofonica Voglia di gridare, il nuovo singolo di Deborah Iurato già sulle piattaforme digitali. «Non voglio fermarmi mai per trovare la felicità perché la mia felicità la trovo ogni giorno in tutto ciò che faccio e nelle persone che ho accanto. – spiega l’artista in merito al brano – Raccontare qualcosa che mi appartiene e regalarlo alle persone che l’ascoltano è sempre speciale!».

Amare e ridere sono due elementi fondamentali nella vita di Debora che crede nell’istinto e nelle sensazioni a pelle, aspetti che emergono bene in Voglia di gridare. Perché a volte si sente quel bisogno di urlare per riuscire a buttare fuori tutte le emozioni per provare a guarire dalle paure.