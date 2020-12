Artisti del Panettone: in tv con due speciali inediti natalizi su Sky

Artisti del Panettone torna in tv con due speciali inediti natalizi di due puntate ciascuno, che vedono protagonista il gotha della pasticceria italiana, riunito per dar vita a lievitati inediti nel rispetto della tradizione.Il programma andrà in onda il 12 e il 19 dicembre alle 18.00 su Sky e NOW TV.

Gli episodi mostreranno come nasce un lievitato artigianale di qualità, in un dolcissimo racconto fatto di passione e creatività, storia e innovazione. Sal De Riso, ideale guida super partes, condurrà lo spettatore in un viaggio goloso insieme ai dodici maestri pasticceri che, a coppie e insieme ai loro più fidati collaboratori, realizzeranno nuovi capolavori del gusto, replicabili a casa dai telespettatori, e impreziositi da ingredienti tipici dei rispettivi territori d’origine.

Episodi 1 e 2, sabato 12 dicembre

Sabato 12 dicembre, alle 18.00 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV, andranno in onda le prime due puntate.

La prima prende il via con due giganti della pasticceria italiana, Luigi Biasetto ed Enzo Santoro che, dopo essersi scambiati i propri panettoni tradizionali, entrano nella cucina di Sal De Riso portando con sé gli ingredienti della propria terra. Biasetto e Santoro prepareranno il Pan Padano, un dolce inedito, che ha tra gli ingredienti anche una tipicità milanese, lo zafferano.

È poi il turno di Stefano Laghi e Francesco Borioli, il Professore e l’Ingegnere: è stato Sal De Riso a ribattezzarli così, perché il primo gira il mondo ad insegnare l’arte della pasticceria, mentre il secondo ha nel suo curriculum una laurea in ingegneria. Insieme danno vita all’Extra Perum, lievitato da colazione impreziosito da crema di pere e gocce di cioccolato.

Protagonisti della seconda puntata sono Andrea Tortora e Vincenzo Tiri, che hanno già esportato il loro talento anche oltreconfine. Il loro dolce inedito si chiama Li-Li, da limone e liquirizia, gli ingredienti speciali del loro bauletto. Andrea Tortora ha scelto i limoni del Garda, mentre Vincenzo Tiri ha portato in cucina la liquirizia della propria campagna, in provincia di Potenza.

L’incontro con i sapori mediterranei prosegue con la coppia composta da Andrea Besuschio e i fratelli Pepe: Babettone è il nome del loro lievitato, che rimanda all’incontro tra i classici panettone e babà. La base lievitata viene ricoperta da una crema al mascarpone, Babà e mela Annurca candita.

Episodi 3 e 4, sabato 19 dicembre

Le altre due puntate andranno in onda sabato 19 dicembre, sempre alle 18.00 su Sky Uno e su NOW TV. Nel terzo episodio, Sal De Riso accoglie nella cucina di Artisti Del Panettone Carmen Vecchione e Maurizio Bonanomi, che dimostreranno come un lievitato non debba per forza essere dolce, preparando un tramezzino, accompagnato da creme, marmellate, composte, ma anche affettati e formaggi.

A chiudere la puntata sono Luca Cantarin e Paolo Sacchetti, che preparano una ciambella a base di marzapane di marroni e pesche candite. Sacchetti racconta di aver scoperto questa ricetta da un’anziana signora della provincia toscana e di aver deciso, insieme al collega Cantarin, di trasformarla in un lievitato irresistibile.

La quarta ed ultima puntata, che chiude il sipario su Artisti Del Panettone, è una raccolta dei migliori momenti delle puntate precedenti.