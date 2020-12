Violetta Zironi canta il singolo natalizio ‘I Never Needed Christmas’

La cantautrice Violetta Zironi pubblica, venerdì 11 dicembre,il nuovo singolo I Never Needed Christmas (Concerto Records). Il brano natalizio, malinconico e carico di speranza al tempo stesso, ricorda nelle sonorità i grandi classici del genere ma esprime un significato del Natale originale e attuale con la sua amara verità.

La cantautrice esprime la necessità di lasciarsi alle spalle i brutti ricordi del passato e di circondarsi della magia che solo il periodo più suggestivo dell’anno è capace di creare, per vivere un Natale diverso dal solito ma non per questo meno caloroso, in cui si ha l’occasione di riscoprire il reale valore di tutto.

La pubblicazione di I Never Needed Christmasgiunge a distanza di pochi giorni dall’uscita del film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, disponibile da mercoledì 9 dicembre su Netflix, in cui Violetta Zironi interpreta il ruolo di Franca, una delle protagoniste.