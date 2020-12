Shakalab feat Alborosie: esce l’8 gennaio il singolo ‘Giganti’ prodotto da Shablo

Da venerdì 8 gennaio sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali Giganti, il nuovo singolo degli Shakalab feat Alborosie e prodotto da Shablo. Il brano già disponibile in pre – order esce su etichetta Believe Digital e.anticipa l’uscita di nuovo progetto discografico della band.

Shakalab con Giganti porta l’attenzione sulla tematica dell’amicizia, quella vera e di lunga durata, senza la quale ci sentiremmo molto spesso persi e vuoti dentro. “In un momento storico e delicato come questo in cui tutti siamo sottoposti ad uno stress psicologico ed emotivo ancora maggiore – dichiara la band – l’amicizia, anche se a distanza, assume una valenza particolare.”

Paragonata ad un “gigante” l’amicizia vera è in grado di sopperire ad innumerevoli mancanze, lenendo la sofferenza che è intrisa in differenti forme in ognuno di noi, dandoci quella forza necessaria per andare avanti.