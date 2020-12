Marco Mengoni incontra Paolo Nespoli nel nuovo Riff

Nuova puntata de Il Riff di Marco Mengoni che, mercoledì 9 dicembre, ospita l’astronauta Paolo Nespoli. Dopo Beppe Sala, Neri Marcoré, Imen Jane e Vincenzo Mollica (solo per citare alcuni nomi), questa volta il cantautore sceglie lo spazio, o meglio un professionista che nello spazio ci è stato veramente “per 313 giorni, 2 ore e 36 minuti”

Con AstroPaolo, Mengoni si immerge in una chiacchierata tra scienza e fantascienza, senza dimenticare la componente umana e artistica, sempre molto presenti in tutte le esperienze dell’astronauta. “Io sarei curioso di vedere un extraterrestre, gli farei tante domande, vorrei capire. Sulla Terra noi abbiamo la tendenza ad essere padroni del nostro orticello, di controllarlo, metterci i confini e non farci entrare nessuno, poi estendiamo i confini dell’orticello al paese, alla regione, e poi alla nazione, ma prima o poi ci dobbiamo fermare.”

Non mancano aneddoti divertenti e curiosità sulla vita quotidiana in missione fino alla domanda che chiude ogni puntata e che dà il titolo al podcast, ovvero quale sia l’elemento ricorrente nella vita di Nespoli che, esattamente come il riff, ritorna continuamente e diventa il segno distintivo nella nostra esistenza così come in una canzone.

L’astronauta svela a Mengoni che la costante che ha caratterizzato tutto il suo percorso, il suo riff appunto, è la passione: “Ci sono stati momenti della mia vita in cui ho dato molta più importanza a quello che stavo facendo, a concentrarmi sulle cose che mi servivano professionalmente, a cercare di cambiare perché vedevo che gli altri avevano successo e io no. Invece ho scoperto che devo essere me stesso e devo seguire le mie passioni: solo così sono vero, solo così arrivo dove voglio arrivare.”